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Kiraz toplamak için ağaca çıktı, düşerek ağır yaralandı

Kiraz toplamak için ağaca çıktı, düşerek ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen 60 yaşındaki Gültekin B. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Paşaören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendi bahçesindeki kiraz ağacına çıkan Gültekin B. (60), meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Gültekin B., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gültekin B., daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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