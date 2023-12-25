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İnegöl'de Kaçak Yollarla Giren 28 Suriye Uyruklu Şahıs Yakalandı

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine Sinanbey Mahallesi'nde kaçak göçmenleri yakaladı. İlçeye kaçak yollarla gelen 28 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 28 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Sinanbey Mahallesindeki sokaklarda kaçak göçmenleri tek tek yakaladı. İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 28 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Şahıslar, göç idaresine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Suriye Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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