Haberler

İş yerine ateş açıp kaçtılar

İş yerine ateş açıp kaçtılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi, motosikletle geldikleri işyerine tabancayla ateş açtı. Camlara isabet eden mermiler delik oluştururken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokakta faaliyet gösteren sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, kapalı olan işyerine tabancayla defalarca ateş etti.

Saldırı sırasında işyerinin camlarına mermiler isabet etti. 2 kurşunun cama denk gelmesi sonucu camda delikler oluştu.

Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, işyerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 16 ülkeden 90 isim Türkiye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

Bu adama dikkat etmemiz lazım! Attığı gol öyle böyle değil

Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Dünyanın en fazla hayal kırıklığı yaratan turistik noktaları açıklandı: Hayalinizdeki tatil kabus olmasın!

Dünyanın en çok eleştirilen turistik noktaları belli oldu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar