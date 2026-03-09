Haberler

Bursa'da iftar hazırlığı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar hazırlığı sırasında ocakta çıkan alevler, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası ev sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dairenin mutfağında iftar hazırlığı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Güleryüz Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, ocakta iftar için hazırlanan yemek bir anda alev alarak yangına neden oldu. Yoğun dumanı fark eden ev sahibi Özgür Y., güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası evinde oluşan hasarı gören kadın gözyaşlarını tutamadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

