Bursa'da araçlara saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, gece saatlerinde sokak üzerinde park halindeki 5 araca zarar verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli elinde kesici aletle araçların kaporta ve camlarını çizdi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi sokak üzerinde park halinde bulunan 5 otomobile zarar verdi. Şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak 2026 günü saat 03.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre elinde kesici bir alet bulunan şahıs, sokak boyunca ilerleyerek park halindeki araçların kaporta ve cam kısımlarını çizdi.

Şüphelinin rahat tavırlarla araçlara zarar verdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan saldırı sonucu 5 araçta maddi hasar oluştu.

Araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirerek karakola gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayın şüphelisini yakalamak için soruşturma başlattı. - BURSA

