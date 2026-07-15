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Freni boşalınca hareket eden traktörünün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Freni boşalınca hareket eden traktörünün altında kalan sürücü ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki traktörün freninin boşalması sonucu hareket eden araç, sürücü Şahin Ö.'yü altına aldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve hareket eden traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Ö. (53), 16 BIG 84 plakalı traktörünün römorkuna saman balyası yüklediği sırada park halindeki traktör, freninin boşalması sonucu aniden hareket etti. Traktörü durdurmaya çalışan Şahin Ö., dengesini kaybederek aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, durumunun ciddiyeti nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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