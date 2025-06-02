İnegöl'de FETÖ üyesi tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Metin K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Metin K.'yi (50) saklandığı bağ evinde gözaltına aldı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa