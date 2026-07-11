Orta refüje saplanan iki araç bariyerlerin arasında sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan iki araç orta refüjdeki bariyerlerin arasına saplanarak sıkıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mezitler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlerin arasına sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken araçların içerisindeki vatandaşların çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı