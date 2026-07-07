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Bursa'da fabrika bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Bursa'da fabrika bahçesinde çıkan yangın korkuttu
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Bursa İnegöl'de bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ahşap atıkların alev alması sonucu çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan orman ürünleri fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede istiflenen ahşap atıkları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar sonucu yangının fabrikanın üretim alanına ve diğer bölümlerine sıçraması önlenirken, bahçedeki ahşap atıklarında maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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