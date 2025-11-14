İnegöl'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, 21.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA