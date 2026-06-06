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Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 70 yaşındaki Osman B. kendi bahçesindeki erik ağacından düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adam için jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Eymir Mahallesinde meydana geldi. Kendi bahçesindeki erik ağacına çıkan Osman B. (70), meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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