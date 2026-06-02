İnegöl, dolu ve sağanak yağışa teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağışla birlikte rögarların taşması sonucu bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise araç sahiplerine zor anlar yaşattı. Yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - BURSA

