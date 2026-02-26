Haberler

Bursa'da 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bursa'da 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Aziz Elmuhamed (70), evinde hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Özen Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Elmuhamed (70), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı