Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zeybekler Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mehmet D., uyandığı yatak odasında pencereye tırmandı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten binanın bahçesindeki yeşil alana düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA