Haberler

Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Bursa'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki bir çocuk uyandığı yatak odasındaki pencereye tırmandı ve dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Sağlık durumu iyi olan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 2'nci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zeybekler Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mehmet D., uyandığı yatak odasında pencereye tırmandı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten binanın bahçesindeki yeşil alana düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...