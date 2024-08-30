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İnebolu'da kavga sırasında cam engelli gencin üzerine düştü

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde baba ve oğlunun kavgası sırasında evin kırılan camı sokaktan geçen engelli bir gencin üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde baba ve oğlunun kavgası sırasında evin kırılan camı sokaktan geçen engelli bir gencin üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Numan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin M. ile oğlu Hakan M. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında baba ve oğlunun bulunduğu evin pencere camı kırıldı. Kırılan cam bu sırada sokaktan geçen engelli Uğur N.'nin (32) üzerine düştü. Vücudunda kesikler oluşan Uğur N. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Uğur N., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hakan M. ise polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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