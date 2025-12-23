Haberler

Tren kazasında yaralanan kadın 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Tren kazasında yaralanan kadın 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen tren kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki Selvi Polat, tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada, torununu kurtarmak için hamle yapan Polat'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 13 Ekim'de meydana gelen tren kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki Selvi Polat, tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 13 Ekim günü saat 12.30 sıralarında İncirliova'da meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan TCDD'ye ait yolcu treni, rayların üzerinde bulunan Selvi Polat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede, Polat'ın tren raylarından karşıya geçmeye çalışan torununu fark ettiği, torununu kazadan kurtarmak için hamle yaptığı ve çocuğu rayların kenarına iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı belirlendi.

Hastanede 70 gündür yoğun bakımda tedavi gören Selvi Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi yarın öğle saatlerinde Çeştepe Cem Evi'nde düzenlenecek törenin ardından Gerenkova Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü
'Yumurtasız' denilen pasta Remziye'yi hayattan koparmıştı, 3 kişi tutuklandı

Yaş günü pastasıyla gelen ölümde karar verildi