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İncirliova'da Tartışma Sonrası Genç Hayatını Kaybetti

İncirliova'da Tartışma Sonrası Genç Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, babasıyla giysilerinin yıkanmadığı için tartışan Ahmet Hüdai Burak, çıkarılan kavgada tornavida ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Baba H.B. tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde giysileri yıkanmadığı için babası ile tartışan Ahmet Hüdai Burak, çıkan kavgada tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde Ahmet Hüdai Burak isimli genç, babası ve ninesiyle aynı evde yaşamını sürdürüyordu. Üç gün önce akşam saatlerinde eve geldiğinde giysilerinin yıkanmadığını fark eden genç, sinirlenerek ninesine saldırmaya başladı. Annesini korumak isteyen baba H.B ile oğlu arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada Ahmet Hüdai Burak, babası tarafından tornavida ile yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Burak, 3 süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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