İncirliova'da Okul Servis Araçlarına Denetim

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İncirliova'da öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan 23 okul servis aracı, servis yönetmeliği kapsamında denetlendi. Yapılan faaliyette öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili 23 servis sürücüsüne ve 471 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Cezai işlem yapmaya gerekli bir durumla karşılaşılmazken, öğrencilerin huzur ve güvenliği için denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN