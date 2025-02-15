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İncirliova'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 53 yaşındaki Fasiye Elekçi evine girmek üzereyken birden yere yığıldı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Elekçi'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Fasiye Elekçi, akşam saatlerinde evine girmek için kapıya geldiği sırada bir anda yere yığıldı.

Olayı fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, Elekçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelere göre, Fasiye Elekçi'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu netleşecek. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Talihsiz kadının ölümü, ailesi ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Elekçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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