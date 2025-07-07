İncirliova'da İzzet Ayaydın İlkokulu'nda Yangın Çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan İzzet Ayaydın İlkokulunun zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İncirliova ilçesinde bulunan İzzet Ayaydın İlkokulu'nun zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Okuldan yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Okuldaki dumanları tahliye etme çalışmaları sürerken polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı. - AYDIN