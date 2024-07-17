İncir toplamak için ağaca çıkan kişi ağır yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iş yerinin önünde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan İbrahim Oğuz, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde incir toplamak için iş yerinin önünde bulunan ağaca çıkan İbrahim Oğuz, dengesini kaybederek düştü. İncir ağacının altında bulunan cam kırıklarının üzerine düşmesi sonucu vücudunda kesikler meydana gelen Oğuz, komşu esnafın durumu fark edip bilgi vermesi üzerine ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuz, burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. - MERSİN