Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Khan'ın kız kardeşi, drenaj hattına düştü

Pakistan'da hapisteki eski Başbakan Imran Khan'ın kız kardeşi Noreen Niazi, Khan'ı ziyaret için geldiği Adiala Hapishanesi'ndeki inşaat halindeki drenaj hattına düşerek yaralandı.

Pakistan'da hapisteki eski Başbakan Imran Khan'ın kız kardeşi Noreen Niazi, Pencap eyaletin yer alan Rawalpindi'deki Adiala Hapishanesi'nde yatan Khan'ı ziyaret etti. Niazi, cezaevine gitmek için inşaat halindeki drenaj hattının üzerinden geçmeye çalıştığı sırada düştü.

Niazi'nin düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirilerek, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Pakistan basını, Niazi ile başka bir kadının da drenaj hattına düştüğünü ve yaralandığını belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı