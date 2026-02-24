Haberler

Pakistan'ın hapisteki eski Başbakanı Khan'ın kız kardeşi, drenaj hattına düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'da hapisteki eski Başbakan Imran Khan'ın kız kardeşi Noreen Niazi, Adiala Hapishanesi'nde ziyaret sırasında inşaat halindeki drenaj hattına düşerek yaralandı. Niazi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Pakistan'da hapisteki eski Başbakan Imran Khan'ın kız kardeşi Noreen Niazi, Khan'ı ziyaret için geldiği Adiala Hapishanesi'ndeki inşaat halindeki drenaj hattına düşerek yaralandı.

Pakistan'da hapisteki eski Başbakan Imran Khan'ın kız kardeşi Noreen Niazi, Pencap eyaletin yer alan Rawalpindi'deki Adiala Hapishanesi'nde yatan Khan'ı ziyaret etti. Niazi, cezaevine gitmek için inşaat halindeki drenaj hattının üzerinden geçmeye çalıştığı sırada düştü.

Niazi'nin düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirilerek, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Pakistan basını, Niazi ile başka bir kadının da drenaj hattına düştüğünü ve yaralandığını belirtti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor

Türkiye'den alıyor, ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku