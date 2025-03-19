İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

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'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekipler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltına kararı verilen çok sayıda kişi teker teker gözaltına alınırken bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

HAZIRLANIRKEN VİDEO PAYLAŞTI

Evinde onlarca polisin arama yaptığı dakikalarda hazırlanırken bir video paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Paylaştığı videoda mücadele mesajı veren İmamoğlu'nun evine gelen polisler tarafından gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktı. Servis edilen videoda İmamoğlu'nun polisler eşliğinde araçla sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar yer aldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Bu gün üniversiteyi kandıran yarın devleti milleti de kandırabilir. Aklınızı başınız alın.

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Haber YorumlarıRevolver:

seçimleri tanımıyorsunuz zaten sıkıyönetim de ilan edin darbe tamamlansın

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Haber YorumlarıShef :

Keşke almasalardı, Diplomasının geçersiz kılınması normal, çünkü yurtdışında özel bir Üniversitede bitirilen bir bölüm Türkiye'deki Üniversitelerde denklik alamıyordu 2000'li yıllarda. 1990'larda nasıldı ,bilgim yok. Yurtdışında Özel Unv. mezunu bir sürü tanıdığım var ama denklik alamıyorlar, denklik sadece Kamu'da çalışmak için gerekiyor dolayısıyla bir çok kişi denklik ihtiyacı duymuyor.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hesabını vereceksin imamoğlu. bu ülkeye ettiğiniz ihanet karşılıksız kalmayacak. devlet, çürükleri ayıklayacak. kemal kılıcdaroğlu da seçimi kazanabilirdi . yüzde 2/3 le kaybetti zaten. devlet kimseye şimdiye kadar seçilmesin diye katakulli yapmadı. bu imamoğluna yapılan cb adayı olduğu için değil DIŞARININ PROJE ADAMI OLDUĞU İÇİN VE HUKUKSUZ İŞLER YAPTIĞI İÇİNDİR. azgın azınlığın tüm devleti yeme devri bitti. bu devlet, 85 milyonundur 85 milyon faydalanır.sadece masonik tipler değil.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

bu işte bir iş var. eko oy almak icin mağduru oynayıp kendine operasyon yaptirmista olabilir. bu ülkede iktidara gelen kişiler hapis yatmadan gelemez.

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Haber YorumlarıJY:

EEE CHP, DEM PARTİLİ SİYASİ YÖNETECİLER GÖZ ALTINA ALINIRKEN, YERLERİNE KAYYUM ATANIRKEN SESSİZ KALDINIZ VE ŞİMDİ SIRA SİZE GELDİ.

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