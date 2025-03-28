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İmamoğlu'nun Avukatına Yurt Dışına Çıkış Yasağı Talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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