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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında görüntü ve ses kaydı alıp sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında görüntü ve ses kaydı alıp sosyal medya hesabından paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının duruşmasında görüntü ve ses kaydı alanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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