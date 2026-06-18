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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 9 sanık hakkında tahliye kararı

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 53. duruşmasında 9 sanık tahliye edildi, 59 sanığın tutukluluğu devam ediyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 53. oturumunda 9 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 53. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görüldü.

Duruşmada sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme yapan ve ardından ara kararını açıklayan mahkeme, iş adamı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman, reklamcı Alper Aydın, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve eski Kültür A.Ş. İhale ve Satın Alma Müdürü Halit Burak Atalan'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşmada diğer 59 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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