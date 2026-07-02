Mahkeme başkanı savunma sırası geldiğinde Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonuna alınacağını söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 61. oturumunda mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan tartışma ve verilen aranın ardından duruşma yeniden başladı. Duruşmada mahkeme başkanı CMK 203. maddesi çerçevesinde duruşma salonundan çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun savunma sırası geldiğinde duruşma salonuna alınacağını söyledi. Öte yandan mahkeme tarafından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasına geçilmesine karar verildi. Avukatının salonda olmadığını söyleyen Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi yapılması için duruşmaya yeniden ara verildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 61 oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışma ve verilen aranın ardından başlayan duruşmada, mahkeme başkanı, Murat Ongun'un avukatının salona gelmemesi üzerine şu ana kadar yaptığı savunmasının esas alınmasına karar verdi.

Mahkeme başkanı, CMK 203. maddesi kapsamında duruşma salonundan çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun savunma sırası geldiğinde duruşma salonuna alınacağını söyledi. Ardından İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın savunmasının alınmasına karar verildi. Kürsüye gelen tutuklu sanık Yılmaz, avukatının salonda bulunmadığını söyledi. Mahkeme tarafından Yılmaz'a CMK'dan avukat görevlendirilmesi yapılmasına karar verildi. Duruşmaya avukat görevlendirmesi yapılması için yeniden ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı