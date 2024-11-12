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Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü

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İstanbul Esenyurt'ta 8 yıldır imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye dönüp elinde silahla evi bastı. Olay sırasında evde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.8 yıldır imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam eline silahı alarak evi bastı. Bu esnadaevde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası imam nikahlı çift, Nevin B. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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