Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.8 yıldır imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam eline silahı alarak evi bastı. Bu esnadaevde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası imam nikahlı çift, Nevin B. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.