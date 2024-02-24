İmam nikahlı eşi ve iki kızını öldüren şahıstan tek cümlelik savunma

Ümraniye'de tartıştığı imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Mine Güney ve Zeliha Güney'i tabancayla vurarak öldüren Suat Güney gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanarak Cinayet Büro Amirliğin'e getirilen şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ÖNCE KIZLARINI SONRA KARISINI VURDU

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede dün iş insanı Suat Güney, önce kızları Mine Güney (30), Zeliha Güney'i (31) daha sonra da imam nikahlı eşi Yasemin Ünlü'yü tabancayla vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin öldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını takip ederek olaydan sonra kaçan Suat Güney'in peşine düştü.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.