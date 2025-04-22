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İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan para cezası

İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan para cezası
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Ünlü oyuncu İlyas Salman, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 7 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezası talebini de değerlendirdi.

OYUNCU İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Oyuncu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salman'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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