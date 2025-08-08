Illinois'de Helikopter Kazası: 2 Ölü

ABD'nin Illinois eyaletinde bir helikopterin nehirdeki mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de bir helikopterin nehirdeki mavnanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, Illinois eyaletine bağlı East Alton yakınlarındaki Mississippi Nehri'nde MD 369 tipi helikopterin elektrik hatlarına çarptığı, daha sonra mavnanın üzerine düştüğü belirtildi. Feci kazada helikopterdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği, nehrin trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ILLİNOİS

