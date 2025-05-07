İlker Canikligil, 'Order-66' Çıkışıyla Tahliye Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından, 'toplu katliam' uygulama çağrısında bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İlker Canikligil için, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle tahliye kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından 'Order-66' (toplu katliam) çağrısında bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen İlker Canikligil, ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İlker Canikligil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatı ve yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Tamamen şaka, ironi ve mizah amaçlı söyledim, başka bir niyetim yoktu"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Canikligil, "Büyük bir algı operasyonu ve provokasyonla gözaltına alındım. İddianamede büyük eksiklikler vardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim, bir düşünceyi yok etmekten bahsettim" dedi. İroni yaptığını öne süren sanık, "Bahse konu cümleleri olayın yaşandığı günden bir gün önce takside yaşadığım olayı anlatırken video içerisinde tamamen şaka, ironi ve mizah amaçlı söyledim, başka bir niyetim yoktu. Bir katliam çağrısı da asla söz konusu değildir. Ben değil, benim hakkımda yapılan haberler halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlemektedir. Sözlerimin çarpıtılarak bu hale gelmesine hem üzgün hem öfkeliyim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık avukatı da, müvekkilinin söylemlerinin çarptırıldığını iddia ederek, beraatını istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Canikligil'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamını talep etti.

İlk duruşmada tahliye edildi

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İlker Canikligil'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve dava dosyasının esasa ilişkin mütalaa hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İlker Canikligil 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Canikligil'in 23 Mart 2025 tarihinde X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur" şeklinde paylaşımın tespit edildiği bilgisi yer aldı. İddianamede, şüphelinin, seçmen kitleye yönelik toplu katliam ve toplu öldürme anlamını taşıyan 'Order66' kuralının uygulaması gerektiğini beyan ettiği anlatıldı

'Order-66' şeklindeki tabirin ne anlama geldiğine yönelik başsavcılık tarafından yapılan araştırmaya yer verilen iddianamede, 'Order-66'nın Star Wars sinema filminde, klon savaşlarının sonlarına doğru verilmiş bir emir olduğu anlamına geldiği, Canikligil'in 'Mahfil' isimli video içeriğindeki konuşmasında toplumun belirli bir siyasi tercih hakkı kapsamında oy kullanan kitlenin seçim tercihlerini sosyo ekonomik sebepler nedeniyle yanlış kullandıklarını belirttiği ve bu kitleye yönelik Star Wars filminde kurgusal anlamı olan ancak toplu katliam ve toplu öldürme anlamını taşıyan 'Order66' kuralının uygulaması gerektiğini beyan ettiği anlatıldı. İddianamede, söz konusu kesimi tercih ve seçme hakkını farklı nitelikte kullanan kesime karşı hedef haline getirdiği ve bu yönde beyanda bulunduğu yine katliam anlamı taşıyan beyanı ile söz konusu kesime karşı suç işlenmesi alenen tahrik ettiği belirtildi.

18 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli İlker Canikligil'in zincirleme şekilde 'suç işlemeye alenen tahrik etmek' ve zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından toplamda 3 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL