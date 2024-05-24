İliç'te maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili 13 kişi daha kusurlu bulundu

İliç'te maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili 13 kişi daha kusurlu bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden göçüğüyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 13 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç'te 13 şubat tarihinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu, kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağı belirterek bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.