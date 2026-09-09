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Ilgaz Tüneli tatbikat nedeniyle ulaşıma kapanacak

Ilgaz Tüneli tatbikat nedeniyle ulaşıma kapanacak
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Çankırı Valiliği, 10 Eylül Perşembe günü yapılacak olan tatbikat sebebiyle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin Kastamonu-Çankırı istikametinin sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar ulaşıma kapanacağını açıkladı.

Çankırı Valiliği, 10 Eylül Perşembe günü yapılacak olan tatbikat sebebiyle Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu-Çankırı istikametinin sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar ulaşıma kapanacağını açıkladı.

Çankırı Valiliği, 2026 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde gerçekleştirilecek acil durum tatbikatı nedeniyle Kastamonu-Çankırı (Ilgaz) istikametinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımıyla tünelin Kastamonu-Ilgaz yönü çıkışında yapılacak tatbikatta deprem, yangın, araç kazası ve göçük senaryoları canlandırılacak. Bu kapsamda güzergah, 10 Eylül Perşembe günü 07.30 ile 17.30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı kalacak. Valilik, sürücüleri mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri ve ulaşım güvenliği açısından gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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