İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İletişim hatlarına takılan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi.

Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan beton mikserinin telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Beton mikserinin kabloya takılması ile birlikte 4 telefon direği ile 1 elektrik direği devrildi. Devrilen telefon direği bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi. Ekipler elektrik ve telefon hattının onarılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Mahalle sakinleri ise geçtiğimiz yılda tırın telefon kablolarına takılması sonucu devrilen direklerin 2 otomobilin üzerine devrildiğini söyledi. Vatandaşlar maddi hasarla atlatılan kazanın bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

(Nurhan İçmez - İHA)

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title