İlçe Emniyet Müdürü Pehlivan, liseli öğrencilerle buluştu

Şırnak'ın İdil İlçe Emniyet Müdürü Ali Pehlivan, liseli öğrencileriyle bir araya gelerek emniyetin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İdil İlçe Emniyet Müdürü Ali Pehlivan, İdil Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelip, hem polislik mesleğini hem de yaptıkları çalışmaları anlatıp öğrencilerin sorularını cevapladı. İdil'in Şırnak'ın en sakin ve huzurlu ilçesi olduğuna vurgu yapan Pehlivan, öğrencilerin okullarına, yurtlarına ve evlerine huzur içerisinde gidip gelebilmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi. Pehlivan, "İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak 24 saat ilçedeki vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak için canla başla görev yapıyoruz" dedi.

Öğrencilerin sorduğu soruları tek tek yanıtlayan Pehlivan, öğrencilerin güvenlik açısından rahatsız olduğu konularda 155 polis imdat telefonunu aramalarını istedi. - ŞIRNAK