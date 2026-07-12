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Kiraz yedikten sonra ölen vatandaşın ardından eşi de vefat etti

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilaçlanan ağaçtan topladıkları kirazları yiyen Ahmet Derin hayatını kaybetti, eşi Rahime Derin ise 9 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin, ilaçlı kiraz nedeniyle zehirlendiği değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilaçlanan ağaçtan topladığı kirazları yedikten sonra hayatını kaybeden şahsın eşi de 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 1 Temmuz Çarşamba günü Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Rahime Derin ise dün yaşamını yitirdi.

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın olaydan yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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