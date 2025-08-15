İl Emniyet Müdürlüğünden park ve bahçelere uygulama gerçekleştirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından park ve bahçelere huzur ve güveni sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştirildi.

Başta, Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Dede Korkut olmak üzere ilde bulunan tüm parklara 14 - 15 Ağustos tarihlerinde uygulamalar gerçekleştirildi. Eskişehir İl ve Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen bu uygulamalar ise gündüz ve gece olmak üzere geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ise huzur ve güven ortamının devamını sağlamayı amaçladığı aktarıldı. Öte yandan ise bu uygulamaların devam edeceği de bildirildi. - ESKİŞEHİR