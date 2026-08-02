Haberler

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazadan 24 yaşındaki sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Saray ilçesi çevre yolu üzerindeki Çukuryurt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametinden Vize yönüne giden Mustafa A. (24) yönetimindeki 39 ABB 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Komşuda korkunç facia! Yangın söndürme helikopterleri havada çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türk halkını yeni bir çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz

"Türk halkını çıkmaza sürüklemek isteyen oyunlara izin vermeyeceğiz"
Vali Gökmen Çiçek anında devreye girdi: 40 yıldır çay ocağında yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya kavuştu

Vali Çiçek devreye girdi: Niyazi Amca sıcak bir yuvaya kavuştu

Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor