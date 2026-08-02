İkiye bölünen otomobilden sağ çıktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazadan 24 yaşındaki sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Saray ilçesi çevre yolu üzerindeki Çukuryurt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametinden Vize yönüne giden Mustafa A. (24) yönetimindeki 39 ABB 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı