Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı

Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda ücret ödemeden sigara almak isteyen iki şahıs, kendilerine karşı çıkan kasiyeri bıçakladı. Şahıslar, olaya ilişkin soruşturmada tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda ücret ödemeden sigara almak isteyen iki şahıs, kendilerine karşı çıkan kasiyeri darp etti, ardından bıçakla yaraladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda, istasyonda lastik tamircisi olarak çalışan M.A.T. ve M.T.T., market bölümünde kasiyer olarak görev yapan E.K.'den sigara istedi.

SİGARA İÇİN KASİYERİ BIÇAKLADILAR

Şahısların "parasını sonra veririz" diyerek sigara istemesi üzerine E.K., ödeme yapılmadan satış yapamayacağını söyledi.

Bunun üzerine iki şüpheli, kasiyere tehdit ve hakaretler savurarak saldırdı. Arbede sırasında M.T.T., elindeki bıçakla E.K.'yi her iki bacağından yaraladı. Saldırganlar, ücret ödemeden iki paket sigara alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

TUTUKLANDILAR

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı hızlıca çözüme kavuşturdu. Görüntüleri inceleyen polisler, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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