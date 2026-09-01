Manavgat'ta kavşak kazası kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilan Karataş K.'nin kullandığı 07 ZCH 27 plakalı otomobil ile Şemsettin S.'nin kullandığı 07 AYN 857 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu üzerlerinden atan sürücüler kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra otomobil sürücülerinden Şemsettin S, boynunda ağrı hissettiğini belirterek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı