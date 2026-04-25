İki otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli ilçesi merkez Kamil Kara bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil ile tali yoldan bulvara çıkan otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı