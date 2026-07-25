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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Kubilay S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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