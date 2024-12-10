İki kız arkadaşın yanına gelen gençten ilginç istek
Bir eğlence mekanının önünde iki kız arkadaşın yanına yaklaşan bir erkek, mekana girebilmek için kendilerine eşlik etmelerini istedi. Önce şaşıran kız, sonrasında teklifte bulunan erkeği "İyi akşamlar kardeşim, eyvallah" diyerek yanlarından gönderdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Beraber video çeken iki kız arkadaşın yanına yaklaşan bir erkek, eğlence mekanına girebilmek için kendilerine eşlik etmelerini istedi.
O anlarda kayıtta olan genç kız, şahsın mekana girdikten sonra ayrılma teklifine "Saçmalamayın isterseniz. İyi akşamlar kardeşim, eyvallah. Samimiyete gerek yok." diyerek tepki gösterdi. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı.