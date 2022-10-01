İki kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücü araç plakasını düşürdü 3. Sayfa Haberleri İki kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücü araç plakasını düşürdü Polis, otomobile çarparak kaçan ticari aracın sürücüsünü arıyor Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı kazada kaçan sürücü araç plakasını düşürdü Polis, otomobile çarparak kaçan ticari aracın sürücüsünü arıyor AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İki kişinin yaralandığı kazada otomobile çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis düşürdüğü plakasından aracı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün gece Bolvadin ilçe merkezi Hacı Ömer mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 03 MA 018 plakalı otomobil, mahalledeki kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 32 LC 536 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde durmayarak kaçtı. Kaza yerinde plakasını düşüren hafif ticari aracın sürücüsünü yakalamak için polis çalışma başlattı. Kazada yaralanan araç sürücüsü A.U. ile S.T., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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