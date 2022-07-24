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İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 19.00 sularında Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 44 ES 210 plaka araç ile F.Ç. yönetimindeki 14 FB 980 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada H.Ç. (7) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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