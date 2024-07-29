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Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, 11.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Selim Keskinkılıç Caddesi üzerinde seyir halinde M.S.Ç. idaresindeki 02 AEP 455 plakalı araç ile A.B. yönetimindeki 44 AFC 792 plakalı araç çarpıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan A.Ç., A.N.Ç., E.H.Ç., M.Ç., M.Ç., L.Ç., ve A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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