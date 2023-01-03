İki aracın çarptığı kazada kaynanadan sonra gelin de hayatını kaybetti

Adana'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpması sonucu kaynananın öldüğü kazada, ağır yaralanan gelin de hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana gelen kazada, önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu kayınvalide Elif (74) ve gelini Nazife İlhan (50) ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

KAYNANADAN DONRA GELİN DE HAYATINI KAYBETT

Gelen sağlık ekipleri Elif İlhan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife İlhan ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak gece Nazife İlhan da hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İki aracın sürüsü de gözaltına alındı. Elif İlhan ve Nazife İlhan'a yolun karşısına geçtikleri sırada önce otomobil ardından da plakalı hafif ticari çarpmıştı.