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Erbil ve Süleymaniye'de mühimmat depolarında patlama meydana geldi, yangın çıktı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki mühimmat depolarında patlamalar ve yangın çıktı. İran basını, ayrılıkçı gruplara ait silah depolarının hedef alındığını iddia ederken, yerel kaynaklar İran'ı İHA ve füze saldırıları düzenlemekle suçluyor. Olayda can kaybı bildirilmezken, bölgede ABD-İran geriliminin etkisi hissediliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Süleymaniye kentinde bulunan mühimmat depolarında patlamalar meydana gelirken, tesislerde yangın çıktı.

ABD-İran arasındaki çatışmalar bölgedeki diğer ülkelerde de etkisini göstermeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil yakınlarındaki mühimmat depoları ve askeri üslerde büyük çaplı patlamalar meydana geldi.

İran basınında yer alan haberlerde, IKBY'nin Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki "ayrılıkçı gruplara" ait silah depolarında yangın çıktığı iddia edildi.

Iraklı kaynaklar ise söz konusu bölgelerde 5 patlama yaşandığını bildirirken, Süleymaniye yakınlarındaki Taşlıca köyünde bulunan tesislerden birinin saldırılarda hedef alındığını ve tesiste patlama meydana geldiğini aktardı. Buradaki teçhizat ile mühimmatın zarar gördüğü kaydedildi.

Henüz saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmazken yerel kaynaklar, İran'ı söz konusu tesislere insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları düzenlemekle suçluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise olay yerlerinden yükselen alevler ve gökyüzünü kaplayan dumanlar görüldü. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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