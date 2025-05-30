Ihlamur Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Yaralandı

Ihlamur Toplamak İçin Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
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Kocaeli İzmit’te 65 yaşındaki B.B., ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek kalçasını demir korkuluklara sapladı. Olay anında cami cemaatinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek demir korkuluklara saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi neticesinde düştü. Yaşlı adam, kalçasının demir korkuluklara saplanması neticesinde yaralandı.

Olay, Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak'ta bulunan Kadıköy Merkez Yeşil Cami bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ıhlamur toplamak için ağaca çıkan B.B. (65), ayağının kayması neticesinde kalçası demir korkuluklara saplandı. Durumu fark eden cami cemaati hemen yardıma koştu. B.B., vatandaşlar tarafından saplanan demirden çıkarıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.B., hastaneye kaldırıldı.

Yaşananları anlatan cami cemaatinden Recep Aslan, "B.B., ıhlamur toplamak için izin istedi, izin verilince ağaca çıktı. Çıkarken ayağı takılmış ve düştü. Düşerken kalçasına demir girdi. Biz gidince kafa aşağıda, kaçla demirdeydi. El birliği ile indirdik. Ambulansla hastaneye götürüldü ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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